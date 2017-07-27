"Астра" і "Олександрія" зіграли внічию в першому матчі Ліги Європи

У Джурджу (Румунія) завершився перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, в якому місцева "Астра" приймала "Олександрію" і звела гру внічию, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Обидві команди мали кілька небезпечних моментів, але реалізувати їх так і не змогли. А головним епізодом гри стало видалення Сергія Басова. На 39-й хвилині він отримав жовту картку за те, що біля кутового прапорця буквально "скосив" опонента. а на 78-й - червону. У другому епізоді Басов зірвав атаку, в середині поля збивши суперника, який неьезпечно виходив до воріт.

Матч-відповідь відбудеться рівно за тиждень, 3 серпня, в Україні.

"Олександрію" в цьому матчі влаштує перемога з будь-яким рахунком, а "Астру" - перемога або гольова нічия. При рахунку 0:0 буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.