Срібний призер чемпіонату Чехії з футболу встановив "пивні" лавки запасних
15:27, 27 липня 2017Футбол
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Команда провела акцію разом з відомою чеською маркою пива "Гамбринус".
Пивні лавки будуть постійно нагадувати про улюблений напій фанатів / twitter.com/fcviktorkaplzen
Срібний призер чемпіонату Чехії з футболу "Вікторія" з Пльзеня встановила "пивні" лавки запасних на своєму стадіоні, повідомляє в Twitter чеського клубу.
Лавки у формі пивних банок були презентовані напередодні.
Спонсором цієї ініціативи стала торгова марка "Гамбрінус" - одного з найвідоміших чеських виробників пива.
twitter.com/fcviktorkaplzen
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