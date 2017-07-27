Срібний призер чемпіонату Чехії з футболу встановив "пивні" лавки запасних

15:27, 27 липня 2017
Футбол
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Команда провела акцію разом з відомою чеською маркою пива "Гамбринус".

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Срібний призер чемпіонату Чехії з футболу "Вікторія" з Пльзеня встановила "пивні" лавки запасних на своєму стадіоні, повідомляє в Twitter чеського клубу.

Лавки у формі пивних банок були презентовані напередодні.

Спонсором цієї ініціативи стала торгова марка "Гамбрінус" - одного з найвідоміших чеських виробників пива.

twitter.com/fcviktorkaplzen

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Теги: #Вікторія Плзень#пивні лавки запасних