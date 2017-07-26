Легендарна серія російського воротаря Акінфєєва завершилася: вперше за 11 років він не пропустив у матчі ЛЧ

Воротар московського ЦСКА Ігор Акінфєєв вперше з 2006 року не пропустив жодного гола в матчі Ліги чемпіонів, як пише "Медуза".

25 липня ЦСКА на виїзді обіграв грецький " АЕК " в кваліфікації Ліги чемпіонів з рахунком 2:0. Голи забили Алан Дзагоєв і Понтус Вернблум.

До матчу проти АЕКа суперники забивали Акинфееву протягом 43 матчів Ліги чемпіонів поспіль.

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Головний тренер ЦСКА Віктор Гончаренко після матчу розповів, що команда привітала Акінфєєва. «Кожна серія має початок, продовження і кінець. Знали, що рано чи пізно вона закінчиться. Команда його підтримала. Зрозуміло, що, як би ми не старалися, ця серія тяжіла. Сподіваємося, Ігор тепер скине кайдани. Він вже побив всі рекорди, і цю серію теж треба було зупинити», — сказав Гончаренко.

Попередній матч Ліги чемпіонів, в якому Акінфєєв не пропустив жодного гола, відбувся 1 листопада 2006 року. Тоді ЦСКА зіграв внічию 0:0 з лондонським «Арсеналом».