"Реал" погодив найдорожчий трансфер в історії світового футболу

Мадридський "Реал" досяг принципової домовленості з "Монако" про придбання форварда команди і збірної Франції Кіліана Мбапе за 180 мільйонів євро, повідомляє іспанська Marca.

Навіть з урахуванням можливої угоди з купівлі Неймара французським ПСЖ у іспанської "Барселони" за 150 млн. євро, цей трансфер стане найдорожчим в історії світового футболу.

За одними даними, "Реал" спочатку заплатить 160 млн. євро і 20 млн. віддасть французам пізніше, у вигляді бонусів. За іншими даними - спочатку іспанці заплатять 150 млн. євро, а потім бонусами додадуть 30 млн.

18-річний Мбапе дебютував у дорослому футболі в матчі чемпіонату Франції за "Монако" 2 грудня 2015 року, а за підсумками сезону 2016/17 був визнаний кращим молодим французьким гравцем Ліги 1. Провів в команді 40 ігор, в яких забив 16 голів.

Чемпіон Франції сезону 2016/17 в складі команди.

У складі національної збірної Франції вже встиг провести 4 гри.