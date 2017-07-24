Динамівець Мбокані визнаний найкращим гравцем 2-го туру чемпіонату УПЛ
14:35, 24 липня 2017Футбол
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Гол гравця "Динамо" у ворота "Шахтаря" став вирішальним у центральному матчі туру.
Мбокані забив переможний гол "Динамо" в матчі з "Шахтарем" / upl.ua
Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради УПЛ, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в іграх 2 туру Чемпіонату УПЛ, повідомляє офіційний сайт ліги.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Динамо» Мбокані, який забив переможний м’яч киян у центральному матчі туру з «Шахтарем».
До складу експертної ради входять Леонід Буряк, Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Олександр Сопко, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Ігор Циганик, Дмитро Поворознюк, Геннадій Орбу, Олександр Денисов та Степан Юрчишин.
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