Коноплянка вперше не забив гол на передсезонному зборі "Шальке"
17:25, 21 липня 2017Футбол
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Український легіонер не зміг вразити ворота італійського "Інтера" (Мілан).
Коноплянка вперше пішов з поля без гола у літнє міжсезоння / twitter.com/s04
Німецький клуб українського легіонера Євгена Коноплянки "Шальке 04" (Гельзенкірхен) зіграв внічию з італійським "Інтером" в рамках свого китайського турне, повідомляє Isport.
Гра завершилася з рахунком 1:1.
Український півзахисник вийшов в основному складі і відіграв всі 90 хвилин, але забити не зумів.
Таким чином, Євген Коноплянка вперше в це міжсезоння не зумів забити за "Шальке", перервавши свою забивну серію відбулася з трьох матчів – Коноплянка забив "Бешикташу", відзначився дублем у ворота аматорського клубу "Еркеншвіка", а також засмутив голкіпера "Падерборна".
Наступний спаринг "Шальке" проведе 26 липня проти "Нефтчі" з Азербайджану.
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