Коноплянка вперше не забив гол на передсезонному зборі "Шальке"

Німецький клуб українського легіонера Євгена Коноплянки "Шальке 04" (Гельзенкірхен) зіграв внічию з італійським "Інтером" в рамках свого китайського турне, повідомляє Isport.

Гра завершилася з рахунком 1:1.

Український півзахисник вийшов в основному складі і відіграв всі 90 хвилин, але забити не зумів.

Таким чином, Євген Коноплянка вперше в це міжсезоння не зумів забити за "Шальке", перервавши свою забивну серію відбулася з трьох матчів – Коноплянка забив "Бешикташу", відзначився дублем у ворота аматорського клубу "Еркеншвіка", а також засмутив голкіпера "Падерборна".

Наступний спаринг "Шальке" проведе 26 липня проти "Нефтчі" з Азербайджану.