Київське "Динамо" заявило на матчі з "Янг Бойзом" 23 гравця
Ігри кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 26 липня й 2 серпня.
Футбольний клуб «Динамо» заявив для участі в матчах 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти «Янг Бойз» (Швейцарія) за списком «А» 23 футболіста, повідомляє прес-служба ФК "Динамо".
У заявці 3 воротарі, 9 захисників, 7 півзахисників та 4 нападники.
Повністю список виглядає таким чином:
Воротарі:
1. Георгій Бущан
35. Максим Коваль
72. Артур Рудько
Захисники:
4. Александар Пантич
5. Віторіну Антунеш
9. Микола Морозюк
14. Зураб Очигава
24. Домагой Віда
26. Микита Бурда
34. Євген Хачеріді
44. Тамаш Кадар
94. Томаш Кендзьора
Півзахисники:
16. Сергій Сидорчук
17. Сергій Рибалка
18. Микита Корзун
19. Денис Гармаш
20. Олег Гусєв
25. Дерліс Гонсалес
29. Віталій Буяльський
Нападники:
10. Андрій Ярмоленко
11. Жуніор Мораес
22. Артем Кравець
70. Дьємерсі Мбокані
Також за списком «В» ФК «Динамо» може дозаявити гравців, які народилися після 1 січня 1996 року, не пізніше ніж за добу до початку матчу з «Янг Бойз».