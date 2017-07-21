Київське "Динамо" заявило на матчі з "Янг Бойзом" 23 гравця

Футбольний клуб «Динамо» заявив для участі в матчах 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти «Янг Бойз» (Швейцарія) за списком «А» 23 футболіста, повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

У заявці 3 воротарі, 9 захисників, 7 півзахисників та 4 нападники.

Повністю список виглядає таким чином:

Воротарі:

1. Георгій Бущан

35. Максим Коваль

72. Артур Рудько

Захисники:

4. Александар Пантич

5. Віторіну Антунеш

9. Микола Морозюк

14. Зураб Очигава

24. Домагой Віда

26. Микита Бурда

34. Євген Хачеріді

44. Тамаш Кадар

94. Томаш Кендзьора

Півзахисники:

16. Сергій Сидорчук

17. Сергій Рибалка

18. Микита Корзун

19. Денис Гармаш

20. Олег Гусєв

25. Дерліс Гонсалес

29. Віталій Буяльський

Нападники:

10. Андрій Ярмоленко

11. Жуніор Мораес

22. Артем Кравець

70. Дьємерсі Мбокані

Також за списком «В» ФК «Динамо» може дозаявити гравців, які народилися після 1 січня 1996 року, не пізніше ніж за добу до початку матчу з «Янг Бойз».