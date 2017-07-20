Збірна Джибуті з футболу розформована через низку поразок

Глава Джибутійської федерації футболу оголосив про розформування збірної через незадовільні результати в міжнародних матчах, повідомляє Спорт-Експрес.

Організація має намір зосередитися на розвитку молодих гравців.

– Всі гравці збірної, як і тренерський штаб, звільнені, – цитує ВВС заяву Джибутійської федерації футболу. – Це все чере з серію жахливих результатів збірної Джібуті. Ми збираємося зосередитися на перспективних молодих гравцях.

Рішення було прийнято після домашньої поразки збірної Джібуті від Ефіопії з рахунком 1:5 у першому раунді відбіркового турніру до чемпіонату африканських націй. Відзначимо, що в шести останніх матчах команда зазнала шість поразок із загальним рахунком 3:24.

У липневій версії рейтингу ФІФА збірна Джібуті ділить 185-е місце з Американським Самоа і Островами Кука. Її кращий результат – 169-я позиція, а найгірший – 207-я.