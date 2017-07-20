Київське "Динамо" узгодило трансфер захисника збірної Румунії Філіпа - ЗМІ

Київське Динамо домовилося про трансфер лівого захисника бухарестського Динамо і збірної Румунії Стеліано Філіпа. Як стало відомо Sport Arena, клуби зійшлися на ціні в 800 тисяч євро.

Сам Філіп погодив з "Динамо" довгостроковий особистий контракт, за умовами якого буде отримувати в Києві 500 тисяч євро на рік.

За інформацією видання, про майбутню операцію може бути оголошено найближчим часом, а підписання контракту між Стеліано і віце-чемпіоном України відбудеться у понеділок, 24 липня.

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23-річний Стеліано Філіп є капітаном бухарестського клубу. У минулому сезоні він провів 38 матчів у складі "Динамо", забивши 2 голи і зробивши 3 гольові передачі.

Також на рахунку захисника 7 ігор за національну збірну Румунії. Але назвати його постійним гравцем збірної не можна: востаннє Філіп викликався в команду Крістофа Даума в листопаді минулого року, коли вийшов на заміну в товариському матчі проти Росії (0:1). У кваліфікації на ЧС-2018 Стеліано зіграв лише один матч, у першому турі проти Чорногорії (1:1).