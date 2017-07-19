Новий директор Академії "Шахтаря" Раффо: За зразок ми візьмемо підготовку молодих гравців у "Барселоні"

У готелі «Опера» відбулося офіційне представлення нового директора Академії «Шахтаря» Хорхе Раффо, повідомляє кореспондент УНІАН.

На початку заходу іменну футболку аргентинському фахівцеві вручив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

– Як ви чудово знаєте, президент ФК «Шахтар» завжди ставить перед клубом дуже амбітні завдання. Робота Академії – не виняток. Президент поставив мету – побудувати кращу Академію у Східній Європі та одну з кращих в Європі. Щоб досягти її, проведена досить серйозна робота. Ми розуміли: своїми силами не впораємося. Було багато співбесід, зустрічей з великою кількістю кандидатів. Прийнято рішення запросити фахівця вищого рангу, який п'ять років пропрацював директором Академії «Барселони» і близько семи – Академії «Бока Хуніорс», яка вважається найкращою в Аргентині. Дозвольте представити: Хорхе Раффо – директор Академії ФК «Шахтар», - зазначив Палкін.

Також він зауважив, що фахівець такого рівня не запрошується в команду протягом одного дня: "Ми вели переговори протягом півроку. Зрозуміло, що "Бока Хугниорс" не хотіла відпускати спеціаліста. Тим не менше, наші аргументи выглядали вагомо і переконливо для Хорхе. Буквально вчора ми підписали контракт".

У свою чергу, Раффо зазначив: "Для мене велика честь бути присутнім тут і взяти на себе зобов'язання директора Академії ФК «Шахтар». Я глибоко вдячний президенту Рінату Ахметову та генеральному директору Сергію Палкіну за те, що вони вибрали мене. Докладу максимум зусиль, щоб вибудувати роботу в Академії і зробити її кращою в Європі. Як зразок ми візьмемо за основу підготовку молодих гравців в одній з кращих Академій останніх років – футбольного клубу «Барселона».

Говорячи про попереднього керівника Академії, гендиректор зазначив: "На його частку довелося дуже серйозне випробування. Клуб і Академія фактично більше трьох років без притулку, в переїздах. На певний строк Олександр Фундерат пішов у відпустку. Він відпочине і з новими силами приєднається до Академії, але вже трохи в іншій якості".

А говорячи про амбітні плани. і час на їх реалізацію, коли очікуються перші результати, сказав: "Головне завдання Академії – давати як мінімум одного гравця за сезон в першу команду. Над цим ми вже працюємо. А взагалі завдання – за півтора-два роки повністю перебудувати систему в тому напрямку, про який зараз говорив Хорхе".

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що Хорхе Раффо підписав контракт з ФК "Шахтар" і став новим директором Академії клубу.