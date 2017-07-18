Пропустивши першим, "Динамо" здобуло дебютну перемогу під керівництвом Хацкевича

"Динамо" здобуло перемогу в матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги проти "Чорноморця". Поєдинок проходив на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського без глядачів через рішення КДК ФФУ.

Нещасливою для "Динамо" стала 13-та хвилина: кияни обрізалися на своїй половині поля, «Чорноморець» організував вихід три в три: Третьяков віддав направо на Хобленко, який розібрався з Ковалем. 0:1.

"Біло-сині" зрівняли рахунок на 22-й хвилині: після пасу Гармаша відзначився Шепелєв. І ще в першому таймі той же Шепелєв став автором гольової передачі, розігравши комбінацію з Ярмоленком. Андрій з близької відстані закотив м'яч у ворота. 2:1.

Другий тайм пройшов в основному в атаках "Чорноморця", хоча найбільш реальний момент був знову у Шепелєва - одеситів врятувала штанга.

Одесити догравали матч вдесятьох через вилучення Каплієнка.

Таким чином, "Динамо" здобуло першу перемогу під керівництвом Хацкевича.