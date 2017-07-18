До Києва переїжджає ще один клуб Прем'єр-ліги

Керівництво клубу Прем'єр-ліги "Сталь" (Кам'янське) ухвалило рішення перенести офіс клубу з Кам'янського в Київ, а домашні матчі команда проводитиме на стадіоні імені Баннікова в столиці. Про це повідомляє Sport Arena.

Ймовірно, перенесення офісу пов'язане з пунктом регламенту української Прем'єр-ліги (стаття 10, пункт 1). Він зобов'язує грати на стадіоні, який знаходиться на території населеного пункту за місцем державної реєстрації клубу.

Керівництво "Сталі" збиралося реконструювати стадіон в Кам'янському, але це питання поки не отримало розвитку. Тепер офіс і домашня арена команди будуть перебувати в одному місті.

У минулому сезоні "Сталь" свої домашні матчі проводила на стадіоні "Метеор" у Дніпрі.

Зазначимо, що перший домашній матч у новому сезоні "Сталь" проведе тільки в 3-му турі проти "Шахтаря" (орієнтовно 29 липня).

В 1-му турі нового сезону Прем'єр-ліги "Сталь" на виїзді несподівано обіграла луганську "Зорю".