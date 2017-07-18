Кріштіану Роналду підтвердив, що його дівчина очікує дитину

Нападник мадридського "Реала" Кріштіану Роналду підтвердив, що знову збирається стати батьком. Причому цього разу нащадок португальської зірки не народиться від сурогатної матері. Дівчина футболіста - Джорджина Родрігес - в даний момент вагітна, і про це Роналду зізнався журналістам іспанського видання El Mundo.

"Звичайно, я дуже радий, що у мене народиться дитина", – зазначив Кріштіану.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що 8 червня сурогатна мати народила футболістові збірної Португалії близнюків, яких назвали Єва і Матеу. Роналду вже демонстрував фото новонароджених в соціальних мережах і повідомив, що вони відчувають себе відмінно.

А вперше гравець став батьком після того, як сурогатна мати народила йому сина, якого назвали на його честь – Кріштіану-молодший.