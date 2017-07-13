"Динамо" розірвало контракт з форвардом Гладким
14:59, 13 липня 2017Футбол
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Так і не забивши жодного гола в офіційних матчах за "Динамо", Гладкий пішов з клубу.
Гладкий отримав статус вільного агента / myinforms.com
Київське "Динамо" і нападник Олександр Гладкий досягли угоди про дострокове розірвання контракту. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Гладкий підписав трирічний контракт з "Динамо" в травні минулого року. Угода набула чинності 1 липня 2016 року.
У першій половині сезону 2016/2017 він провів за "Динамо" 8 матчів у Прем'єр-лізі і 3 гри в Лізі чемпіонів, так і не забивши жодного м'яча.
У весняній частині сезону Гладкий виступав на правах оренди за львівські "Карпати".
Нагадаємо, "Динамо" став шостим клубом для Гладкого. За свою кар'єру він встиг пограти за "Металіст", ФК "Харків" (де в сезоні 2006-2007 року став кращим бомбардиром чемпіонату України), "Шахтар", "Дніпро", "Карпати".
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