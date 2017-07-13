"Динамо" розірвало контракт з форвардом Гладким

Київське "Динамо" і нападник Олександр Гладкий досягли угоди про дострокове розірвання контракту. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Гладкий підписав трирічний контракт з "Динамо" в травні минулого року. Угода набула чинності 1 липня 2016 року.

У першій половині сезону 2016/2017 він провів за "Динамо" 8 матчів у Прем'єр-лізі і 3 гри в Лізі чемпіонів, так і не забивши жодного м'яча.

У весняній частині сезону Гладкий виступав на правах оренди за львівські "Карпати".

Нагадаємо, "Динамо" став шостим клубом для Гладкого. За свою кар'єру він встиг пограти за "Металіст", ФК "Харків" (де в сезоні 2006-2007 року став кращим бомбардиром чемпіонату України), "Шахтар", "Дніпро", "Карпати".