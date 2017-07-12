"Карпати" підписали контракт з аргентинським захисником Кортеджано
15:11, 12 липня 2017Футбол
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До цього гравець довгий час виступав в Італії.
Гуідо Кортеджано став гравцем "Карпат" / twitter.com/FCKarpatyLviv
Львівські "Карпати" підписали контракт з аргентинським захисником Гуідо Кортеджано. Про це повідомив офіційний твіттер львівського клубу.
Захисник підписав контракт на 1 рік і буде виступати за львівську команду під 87-м номером.
Кортеджано брав участь у товариському матчі "Карпат" проти АЕКа, в якому, вочевидь, переконав тренерський штаб у своїй ігровій ефективності.
Останнім клубом Кортеджано була італійська "Трієстіна", яка виступає в Серії D. Також Кортеджано грав за "Лечче 1912", "Кунео" і "Бра".
Нагадаємо, раніше "Карпати" підписали Олександра Османа і Себастьяна Рібаса.
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