Тренер Кварцяний близький до того, щоб залишити "Волинь"

Віталій Кварцяний може залишити посаду головного тренера "Волині".

За інформацією Sport Arena, причиною такого кроку наставника і президента "Волині" є загальна невизначеність у клубі, а також борги колишнім та нинішнім футболістам, тренерам і персоналу.

Луцька "Волинь" не визначилася з бюджетом для виступу в ПФЛ, тренерський штаб не знає, на яких футболістів розраховувати в майбутньому.

Кварцяний по прибуттю зі збору у Луцьк написав заяву на чергову відпустку. До матчу першого туру Першої ліги у Києві проти "Десни" команду швидше за все будуть готувати асистенти Кварцяного. Функції старшого тренера під час гри виконає Ярослав Комзюк.

При цьому, за даними джерел, залишати посаду президента клубу Віталій Кварцяний не збирається.

Нагадаємо, що "Волинь" за підсумками минулого сезону посіла останнє місце в Прем'єр-лізі і понизилася в класі.