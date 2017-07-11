"МЮ" завершив, ймовірно, найдорожчий трансфер року, купивши Лукаку

Бельгійський нападник, екс-гравець "Евертона" Ромелу Лукаку перейшов в "Манчестер Юнайтед", повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

Контракт з футболістом розрахований до літа 2022 року, при цьому прописана опція продовження угоди. Про суму угоди офіційно не повідомляється, але ЗМІ пишуть про 75 мільйонів фунтів, які "Евертон" отримає за бельгійця вже зараз, і про 15 мільйонів фунтів у вигляді бонусних виплат за успіхи Ромелу на "Олд Траффорд".

Крім того, «МЮ» безкоштовно відпустив у мерсисайдський клуб форварда Вейна Руні.

ЗМІ повідомляють, що купівля Лукаку - четверта за величиною угода в історії футбольних трансферів.

Кілька місяців головним претендентом на придбання Лукаку вважався "Челсі". Проте активність по угоді виявив у результаті лише "МЮ", нібито відмовившись минулого тижня від придбання у "Реала" Альваро Морати і зосередивши зусилля на підписанні Лукаку.

У минулому розіграші англійської Прем'єр-ліги на рахунку бельгійця 25 м'ячів у 37 матчах.