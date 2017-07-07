Форвард Мбокані потрапить в заявку "Динамо" на сезон, а молодий Яремчук покине команду

Футбольне співтовариство вчора сколихнула новина про те, що Дьємерсі Мбокані відсутній у заявці "Динамо" на сезон-2017/18. Як вдалося з'ясувати сайту "Динамоманія", це було пов'язано з суто технічними моментами, і сьогодні або в понеділок форвард буде заявлений за клуб.

Мбокані вже взяв участь у двох контрольних матчах "Динамо", в одному з яких провів переможний м'яч - перший за три роки у складі киян.

А ось молодого українського форварда Романа Яремчука в сезоні 2017/18 в команді не буде. За інформацією ЗМІ, Роман відправиться в нову оренду. Клуб, куди футболіст перейде, поки уточнюється.

Взимку Яремчук повернувся в Київ з оренди в "Олександрії", де провів досить сильний період, проте в основному складі "Динамо" закріпитися не зумів, не забивши у другій частині сезону жодного м'яча. Не виключено, що Роман знову опиниться в "Олександрії", на яку незабаром чекає виступ у єврокубках.