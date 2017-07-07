Суд відхилив апеляцію Платіні на 4-річну дискваліфікацію

Федеральний суд Швейцарії відхилив апеляцію колишнього глави УЄФА Мішеля Платіні з приводу його чотирирічного відсторонення від футбольної діяльності, повідомляє ВВС.

62-річний екс-функціонер вважав, що рішення про застосування щодо нього 4-річної заборони на роботу, пов'язану з футбольною діяльністю, є вкрай суворим і просив переглянути його.

Однак у підсумку швейцарський суд не визнав доводи Платіні переконливими і залишив в силі попереднє покарання.

Нагадаємо, в травні минулого року Спортивний арбітражний суд Лозанни виніс остаточний вердикт щодо Платіні, зменшивши йому термін 6-річної дискваліфікації до 4 років. Спочатку ж до француза була застосована 8-річна дискваліфікація.

Після цього Платіні заявив, що залишає посаду президента УЄФА, яку згодом зайняв словенець Александер Чеферін.

Відзначимо, що своє покарання Платіні отримав за отримання траншу від ФІФА в 2011 році в розмірі 2 мільйонів швейцарських франків. Даний грошовий переказ, незважаючи на всі доводи Платіні, був визнаний незаконним, за що француз, як і екс-президент ФІФА Йозеф Блаттер, отримав покарання.