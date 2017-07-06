Під час футбольного матчу у Малаві сталася жахлива трагедія з людськими жертвами
19:16, 06 липня 2017Футбол
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Смертельна тиснява утворилася на матчі з нагоди святкування річниці незалежності Малаві.
Трагедія на стадіоні унесла життя щонайменше 8 людей / PM News Nigeria
Жахлива подія трапилася у столиці Малаві – Лілонгве.
Як повідомляє Reuters, внаслідок тисняви на національному стадоні "Бігну" в столиці Малаві – Лілонгве – загинули 8 людей, серед них семеро дітей.
Трагедія трапилася напередодні товариського матчу між командами Насья Біг Буллетс та Сільвер Страйкерс. Людей почали впускати на стадіон із 3-годинною затримкою. До цього моменту зібралося вже декілька тисяч вболівальників, внаслідок чого трапилася тиснява.
Повідомляється, що кількість жертв ще зростатиме. Поєдинок проводився з нагоди 53-ї річниці незалежності Малаві.
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