Італійська "Рома" веде переговори про купівлю Ярмоленка

Італійська «Рома» зацікавлена у трансфері півзахисника київського «Динамо» Андрія Ярмоленка. Про це повідомляє італійське видання AS Roma Live.

Клуб зі столиці Італії провів перші переговори, під час яких визначалася можлива сума трансферу, а також наявність інтересу українського гравця до переходу в "Рому".

За словами джерела, «Динамо» оцінює Ярмоленка в діапазоні від 15 до 18 мільйонів євро.

Ярмоленко може стати заміною в "Ромі" Мохаммеду Салаху, який у червні покинув стан "Вовків" і перейшов в англійський "Ліверпуль".