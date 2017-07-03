Італійська "Рома" веде переговори про купівлю Ярмоленка
23:27, 03 липня 2017Футбол
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"Динамо" оцінює свого провідного футболіста в суму від 15 до 18 мільйонів євро.
Андрій Ярмоленко зацікавив "Рому" / dynamo.kiev.ua
Італійська «Рома» зацікавлена у трансфері півзахисника київського «Динамо» Андрія Ярмоленка. Про це повідомляє італійське видання AS Roma Live.
Клуб зі столиці Італії провів перші переговори, під час яких визначалася можлива сума трансферу, а також наявність інтересу українського гравця до переходу в "Рому".
За словами джерела, «Динамо» оцінює Ярмоленка в діапазоні від 15 до 18 мільйонів євро.
Ярмоленко може стати заміною в "Ромі" Мохаммеду Салаху, який у червні покинув стан "Вовків" і перейшов в англійський "Ліверпуль".
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