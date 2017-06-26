Шальке: Коноплянка повинен більше створювати на полі, ніж спілкуватися з журналістами

Спортивний директор клубу німецької Бундесліги "Шальке-04" Крістал Хайдель виступив у неділю на зборах членів клубу і підвів спортивні підсумки непростого сезону та розповів про майбутні плани, повідомляє офіційний сайт німецької команди.

- Якщо «Шальке» займає 10-е місце, то можна зробити висновок, що команда погано або неправильно сформована. Природно, не кожен гравець показав себе так, як ми очікували. Такий досвідчений гравець, як Коноплянка повинен був більше створювати на полі, ніж перед телевізійною камерою. І він знає це. Майже всі новачки влилися в склад або входили в основну обойму. Але також у нас було 8 гравців, які вибували з ладу на декілька місяців. Незважаючи на це, команда повинна була показати кращий результат, ніж 10-е місце, - зазначив Хайдель.

Як повідомляв УНІАН, ранеет стало відомо, що новий тренер "Шальке" визначиться щодо майбутнього Коноплянки в серпні, коли стартує новий сезон Бундесліги. Передсезонну підготовку українець проведе у складі команди.