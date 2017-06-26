Дитячий фонд Мессі приховав 10 мільйонів євро доходу

Фонд нападника каталонської Барселони і збірної Аргентини Ліонеля Мессі з надання допомоги дітям приховав від податкових органів 10 мільйонів євро доходу, повідомляє Isport з посиланням на ABC.

За інформацією джерела, фонд з 2007 по 2015 рік не декларував більшу частину своїх доходів. Насправді він служив прикриттям гравцеві збірної Аргентини і його родині для ведення приватних переговорів.

Читайте такожРоналду може відкупитися від в'язниці за 14,8 мільйона євроМессі і його батько в 2009 році відкрили в Росаріо (Аргентина), де народився гравець, представництво фонду. Він був зареєстрований в Іспанії як громадська організація.

Мессі і його батько підписували контракти, не представляючи декларації на цей рахунок. Це призвело до того, що міністерство фінансів Аргентини виключило організацію зі свого списку, так як вона протягом трьох років поспіль не надавала звіту про свої рахунки.

Як повідомляв УНІАН, Мессі був засуджений до 21 місяця в'язниці за несплату податків. Пізніше з'явилася інформація, що зірковий аргентинець отримав штраф замість відбування тюремного терміну.