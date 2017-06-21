Сергій Ребров став головним тренером клубу з Саудівської Аравії
Угода екс-наставника "Динамо" з клубом "Аль-Ахлі" розрахована на два роки.
Колишній тренер київського "Динамо" Сергій Ребров призначений на посаду головного тренера саудівського "Аль-Ахлі".
Угода Реброва розрахована на два роки, повідомляє офіційний Twitter клубу.
На тренерському містку клубу з Саудівської Аравії 43-річний український фахівець замінив 62-річного швейцарця Крістіана Гросса.
Сергій Ребров очолював "Динамо" з квітня 2014-го по травень 2017 року, вигравши з командою два чемпіонські титули, а також два Кубки і один Суперкубок України.
По завершенні минулого сезону Ребров і керівництво "Динамо" вирішили не продовжувати минулий контракт, і фахівець залишився без роботи.
"Аль-Ахлі" в минулому сезоні став срібним призером чемпіонату Саудівської Аравії, поступившись на фініші 11 очками "Аль-Хілалу".
Крім того, команда з Джидди продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів Азії, де в чвертьфіналі зіграє з іранським "Персеполісом". Матчі відбудуться 22 серпня і 12 вересня.