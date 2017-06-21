У "Шальке" даємо Коноплянці новий шанс - головний тренер клубу

Новий головний тренер "Шальке" Доменіко Тедеско заявив, що готовий дати шанс всім футболістам своєї команди, щоб проявити себе і закріпитися в складі, в тому числі і українцю Євгену Коноплянці. Це він сказав і самому Коноплянці під час зустрічі.

За інформацією спортивного директора клубу Крістіана Хайделя, якого цитує Bild, Коноплянка кілька годин спілкувався з новим головним тренером клубу "Шальке" Доменіко Тедеско. Разом з тим остаточне рішення щодо майбутнього Євгена в німецькому клубі буде прийняте на початку серпня. Це крайній термін, оскільки, у разі продажу Коноплянки, йому потрібно буде знайти заміну.

Крім того, як повідомив Хайдель, чеська "Славія" цікавилася Коноплянкою і робила запит щодо трансферу. Однак "Шальке" відмовив чеському клубу.

"Зараз українець хоче сконцентруватися на ще одному шансі, який він отримав в команді", – заявив Хайдель.

"Для Коноплянки все починається з нуля. Мій перший контакт з ним був позитивним", – повідомив наставник клубу Тедеско.

Він також розповів, що хоче бачити від своїх підопічних красивий футбол.

"Я починаю налагоджувати контакт з усіма гравцями "Шальке". Потрібен сильний колектив, тоді команда буде показувати красивий футбол. З наступного тижня буде сформований тренерський штаб", - зазначив Тедеско.