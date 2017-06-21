Роналду прийме рішення про відхід з "Реала" після переговорів з президентом клубу Пересом

Нападник мадридського Реала Кріштіану Роналду близький до того, щоб змінити своє рішення про відхід з клубу, повідомляє Isport з посиланням на AS.

За інформацією видання, португалець зворушений недавнім інтерв'ю Флорентіно Переса, в якому той заявив: "Кріштіану Роналду – гравець Реала, і він продовжить виступати за нас".

Роналду вже повідомив, що перегляне погляди на відхід з "Реала", проте остаточне рішення португалець ухвалить після літніх ігор за збірну Португалії, коли проведе особисті переговори з Пересом.

Зазначимо, що до виступу президента мадридського клубу підтримка Роналду у зв'язку із звинуваченнями в несплаті податків була надана тільки за допомогою офіційної заяви команди.

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому Роналду вперше пред'явили звинувачення в несплаті податків. Напередодні аналогічне звинувачення висунули екс-головному тренеру "Реала" Жозе Моуріньо, який нині очолює англійський "Манчестер Юнайтед".

Місяць тому гравець "Барселони" Ліонель Мессі отримав умовний тюремний термін (21 місяць) після аналогічних звинувачень з боку Податкової служби Іспанії.