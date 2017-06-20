Президент "Реала" продасть Роналду за мільярд євро

Президент іспанського футбольного клубу "Реал" (Мадрид) Флорентіно Перес зазначив, що потенційному покупцеві нападника Кріштіану Роналду доведеться заплатити суму відступних, яка прописана в контракті португальця - 1 мільярд євро, повідомляє Спорт-Експрес з посиланням на іспанські ЗМІ.

- Його контракт коштує 1 мільярд євро, - наводить іспанська Onda Cero слова Переса. - Якщо ніхто не зможе заплатити таку суму, то він не піде.

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Як повідомляв УНІАН, 18 червня Роналду повідомив керівництву "Реала" про рішення покинути клуб.

Бажання футболіста збірної Португалії зумовлено останніми подіями, пов'язаними із звинуваченнями іспанської прокуратури на його адресу у зв'язку з несплатою податків. Роналду налаштований рішуче, і його позиція обговоренню не підлягає, про що він вже повідомляв президента «Королівського клубу» Флорентіно Переса.