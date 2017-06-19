Зінченко: Після довгих настанов Гвардіоли ледь не запізнилися на матч (відео)

Гравець національної та молодіжної збірних України з футболу Олександр Зінченко розповів про враження від спілкування з Хосепом Гвардіолою у "Манчестер Сіті" в інтерв'ю #FottballHub.

"Мені цікаво, скільки він проводить часу із сім'єю, тому що в мене таке враження, що він живе футболом 24 на 7. Я ще не бачив людини, яка б настільки любила футбол. Гвардіола постійно хоче удосконалюватися. На установці перед грою він віддається настільки, немов грає на полі сам", - відзначив Зінченко.

Права на Олександра Зінченка належать англійському "Манчестер Сіті", та чи залишиться він у команді на наступний сезон, невідомо. Нещодавно повідомлялося, що турецький "Галатасарай" має намір орендувати українського футболіста.