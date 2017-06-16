Сьогодні в ФФУ може змінитися виконком і склад віце-президентів

Сьогодні о 12:00 стартує Конгрес ФФУ, де Андрій Павелко, як очікується, має здобути перемогу на безальтернативних виборах, повідомляє Террикон з посиланням на Футбол 1.

Інтриги в президентських виборах немає, але в кулуарах говорять про те, що може змінитися склад заступників і віце-президентів ФФУ. Про це повідомили в ефірі каналу "Футбол 1". Також не виключені зміни в виконкомі, у складі колективних членів і комітетах.

Сьогодні Андрій Павелко представить програму розвитку футболу до 2030 року. Це буде відбуватися в присутності віп-гостей з Європи - помічника президента УЄФА Зорана Лаковича і представника президента ФІФА Бьорна Вассело.