Шоумен і музикант Потап напише гімн для футбольного клубу "Зірка"

Відомий шоумен і музикант Потап (Олексій Потапенко) напише новий гімн для кропивницкої "Зірки", повідомляє офіційний сайт клубу.

Новий гімн буде частиною оновленого бренду "Зірки", робота над яким вже ведеться в клубі.

Писати пісню для "Зірки" Потап буде не сам, а у співпраці з чоловічою реп-групою MOZGI.

Оцінити творіння музикантів фанати "Зірки" зможуть вже в новому сезоні Прем'єр-ліги, що розпочнеться в середині липня.

Примітно, що для Потапа така робота не в новинку: минулого літа його компанія MOZGI Production записала офіційний гімн для Прем'єр-ліги.

Кропивницька "Зірка" посіла 9-е місце за підсумками минулого розіграшу чемпіонату України.