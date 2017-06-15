Шоумен і музикант Потап напише гімн для футбольного клубу "Зірка"
14:52, 15 червня 2017Футбол
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У Кропивницькому вирішили серйозно оновити бренд футбольного клубу.
Потап напише гімн ФК "Зірка" / viva.ua
Відомий шоумен і музикант Потап (Олексій Потапенко) напише новий гімн для кропивницкої "Зірки", повідомляє офіційний сайт клубу.
Новий гімн буде частиною оновленого бренду "Зірки", робота над яким вже ведеться в клубі.
Писати пісню для "Зірки" Потап буде не сам, а у співпраці з чоловічою реп-групою MOZGI.
Оцінити творіння музикантів фанати "Зірки" зможуть вже в новому сезоні Прем'єр-ліги, що розпочнеться в середині липня.
Примітно, що для Потапа така робота не в новинку: минулого літа його компанія MOZGI Production записала офіційний гімн для Прем'єр-ліги.
Кропивницька "Зірка" посіла 9-е місце за підсумками минулого розіграшу чемпіонату України.
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