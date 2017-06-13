Гравець "Шахтаря" Тайсон вперше забив за збірну Бразилії (відео)
18:58, 13 червня 2017Футбол
493
29-річний Тайсон проводив лише четвертий матч за збірну своєї країни і відзначився вперше.
Тайсон емоційно відреагував на свій дебютний гол за збірну / Reuters
Атакуючий півзахисник "Шахтаря" Тайсон забив свій перший м'яч за збірну Бразилії.
Сьогодні бразильська збірна проводила товариський матч проти Австралії. Гравець донецького "Шахтаря" з'явився на полі на 59-й хвилині замість екс-гірника Дугласа Кости, а на 74-й забив м'яч, який став третім для "пентакампеонів" в цій зустрічі.
У підсумку бразильці святкували перемогу з рахунком 4:0.
29-річний Тайсон вперше відзначився у складі своєї збірної, проводячи за неї лише 4-й поєдинок у кар'єрі.
Нагадаємо, що в серпні минулого року Тайсон отримав пропозицію від ФФУ змінити громадянство і виступати за збірну України, проте незабаром вперше в кар'єрі був викликаний в збірну Бразилії.
Відео голу Тайсона:
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter