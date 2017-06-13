Гравець "Шахтаря" Тайсон вперше забив за збірну Бразилії (відео)

Атакуючий півзахисник "Шахтаря" Тайсон забив свій перший м'яч за збірну Бразилії.

Сьогодні бразильська збірна проводила товариський матч проти Австралії. Гравець донецького "Шахтаря" з'явився на полі на 59-й хвилині замість екс-гірника Дугласа Кости, а на 74-й забив м'яч, який став третім для "пентакампеонів" в цій зустрічі.

У підсумку бразильці святкували перемогу з рахунком 4:0.

29-річний Тайсон вперше відзначився у складі своєї збірної, проводячи за неї лише 4-й поєдинок у кар'єрі.

Нагадаємо, що в серпні минулого року Тайсон отримав пропозицію від ФФУ змінити громадянство і виступати за збірну України, проте незабаром вперше в кар'єрі був викликаний в збірну Бразилії.

Відео голу Тайсона: