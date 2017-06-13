В "Динамо" підтвердили, що Гусев підписав контракт терміном на один сезон

Київський футбольний клуб "Динамо" підписав контракт із півзахисником Олегом Гусєвим строком на один сезон – до літа 2018 року, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

Футболіст виступав за клуб з 2003-го по 2016 роки, за цей час провів у складі киян 438 матчі та забив 96 м’ячів у всіх турнірах. У грудні 2016-го року у півзахисника закінчився контракт, і останні півроку Олег підтримував форму самостійно.

Зараз у гравців «Динамо» триває відпустка, Гусєв приєднається до команди по її закінченню та вирушить з командою на збір, який розпочнеться 26 червня та пройде в Австрії.