Шевченко: У чомусь Фінляндія перевершила наші очікування

Головний тренер збірної україни з футболу прокоментував перемогу своєї команди в матчі з командою Фінляндії (2:1).

"У першу чергу, хочу подякувати команді за те, що вона боролася і здобула важливі три очки. Звичайно, хотілося б також подякувати нашим уболівальникам, сьогодні була прекрасна підтримка. Спасибі вам велике.

Чого нам не вистачало, так це сил. Але хлопці повністю віддавалися грі, я вдячний їм за це. Навіть незважаючи на втому, вони боролися до останнього.

У перерві я попросив гравців віддати все, що у них є в другому таймі. Я попросив футболістів викластися на 100%. Була дуже непроста гра. Важливо було також зосередитися і на тактичних моментах.

Звичайно, не можна не відзначити фізичний стан суперника. Можливо, в чомусь Фінляндія навіть перевершила наші очікування. Місцями вони навіть контролювали м'яч. Вони інтенсивно пресингували. Тим важливіше сьогоднішня перемога, яка була здобута в дуже непростій боротьбі", - зазначив Шевченко, якого цитує dynamo.kiev.ua.