Фінляндія - Україна: де і коли дивитися матч
14:07, 11 червня 2017Футбол
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У прямому ефірі поєдинок покажуть на каналі "Україна".
facebook.com/kanalukraina
Сьогодні, 11 червня, збірна України на виїзді зіграє проти команди Фінляндії в матчі кваліфікації чемпіонату світу-2018.
У прямому ефірі поєдинок транслюватиметься на телеканалі "Україна". Початок трансляції - о 18.50.
Поєдинок розпочнеться о 19.00.
Зазначимо, що за ходом поєдинку можна буде стежити на сайт УНІАН, де буде вестить текстова онлайн-трансляція матчу.
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