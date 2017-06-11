Фінляндія - Україна: де і коли дивитися матч

Сьогодні, 11 червня, збірна України на виїзді зіграє проти команди Фінляндії в матчі кваліфікації чемпіонату світу-2018.

У прямому ефірі поєдинок транслюватиметься на телеканалі "Україна". Початок трансляції - о 18.50.

Поєдинок розпочнеться о 19.00.

Зазначимо, що за ходом поєдинку можна буде стежити на сайт УНІАН, де буде вестить текстова онлайн-трансляція матчу.