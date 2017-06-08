Форвард збірної України: Чекаємо коментарів "Зажерлись, козли!"
11:37, 08 червня 2017Футбол
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Євген Селезньов після поразки від Мальти зізнався, що йому трохи соромно.
Євген Селезньов / footboom.com
Форвард збірної України Євген Селезньов прокоментував поразку української команди в товариському матчі з Мальтою (0:1).
Читайте такожЗбірна України з футболу вперше в своїй 25-річній історії програла команді-"карлик"«Є як є. Нічого не можу додати. Неприємно, дуже неприємно. Можна десь сказати, що трохи соромно, згоден. Але є офіційна гра, яка набагато важливіше, ніж поєдинок проти Мальти, будемо старатися.
Тут нема чого коментувати, чекаємо коментарів від людей, які будуть говорити: «Зажерлись, козли!», – сказав Селезньов в ефірі телеканалу "Футбол".
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