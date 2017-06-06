Шість гірників і п'ять динамівців: Прем'єр-ліга визначила символічну збірну сезону

15:06, 06 червня 2017
Футбол
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УПЛ також відродила традицію визначати 33-х кращих за підсумками чемпіонату.

upl.ua

З цього року українська Прем'єр-ліга формуватиме список 33 найкращих виконавців сезону за підсумками кожного сезону у вигляді трьох символічних збірних. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Таким чином УПЛ відновлює традицію, яка в Україні виникла ще далекого 1957 року. На офіційному рівні список «33 найкращих» гравців останнього разу складався за підсумком сезону-1997/98, а відтоді символічну збірну і 33-х лауреатів визначали журналісти всеукраїнської газети «Команда».

Перераховані нижче 33 кращих футболісти українського чемпіонату — результат голосування клубів УПЛ.

«33 найкращих» Ліги Парі-Матч сезону 2016/17 років

Воротарі: 1. Андрій Пятов («Шахтар»), 2. Андрій Лунін («Дніпро»), 3. Заурі Махарадзе («Олімпік»).

Праві захисники: 1. Даріо Срна («Шахтар»), 2. Микола Морозюк («Динамо»), 3. Олег Данченко («Чорноморець»).

Центральні захисники: 1. Домагой Віда («Динамо»), 2. Давид Хочолава («Чорноморець»), 3. Рафаель Форстер («Зоря»).

Центральні захисники: 1. Ярослав Ракицький («Шахтар»), 2. Антон Шендрик («Олександрія»), 3. Євген Хачериді («Динамо»).

Ліві захисники: 1. Ісмаїлі («Шахтар»), 2. Микола Матвієнко («Шахтар» + «Карпати»), 3. Едуард Соболь («Зоря»).

Опорні півзахисники: 1. Тарас Степаненко («Шахтар»), 2. Фред («Шахтар»), 3. Максим Малишев («Шахтар»).

Центральні півзахисники: 1. Сергій Сидорчук («Динамо»), 2. Руслан Ротань («Дніпро»), 3. Володимир Шепелєв («Динамо»).

Центральні півзахисники: 1. Денис Гармаш («Динамо»), 2. Антон Поступаленко («Олімпік»), 3. Василь Грицук («Олександрія»).

Праві півзахисники/нападники: 1. Марлос («Шахтар»), 2. Денніс Бонавентуре («Зоря»), 3. Дмитро Коркішко («Чорноморець»).

Центральні нападники: 1. Артем Бесєдін («Динамо»), 2. Артем Довбик («Дніпро»), 3. Факундо Феррейра («Шахтар»).

Ліві півзахисники/нападники: 1. Андрій Ярмоленко («Динамо»), 2. Тайсон («Шахтар»), 3. Іван Петряк («Зоря»).

Таким чином, головна символічна збірна сезону-2016/17 виглядає так: Пятов ("Шахтар"), Срна ("Шахтар"), Віда ("Динамо"), Ракицький ("Шахтар"), Ісмаїлі ("Шахтар"), Степаненко ("Шахтар"), Сидорчук ("Динамо"), Гармаш ("Динамо"), Марлос ("Шахтар"), Ярмоленко ("Динамо"), Бєсєдін ("Динамо").

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Теги: #футбол#символічна збірна УПЛ#33 кращих футболісти