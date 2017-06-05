Український півзахисник Караваєв підтвердив, що залишає стамбульський "Фенербахче"

Український півзахисник Олександр Караваєв у коментарі Sport Arena розповів, що покидає турецький "Фенербахче", де провів останні півсезону.

Сьогодні турецькі ЗМІ повідомляли про припинення співпраці "Фенербахче" та Олександра Караваєва, який грав за клуб зі Стамбула на правах оренди.

«Так, я покинув "Фенербахче", і мій контракт з клубом закінчився, а про продовження ніхто нічого не говорив», — сказав Караваєв.

Але де футболіст продовжить кар'єру, поки невідомо. Контракт хавбека належить донецькому "Шахтарю", а раніше Караваєв довгий час виступав в луганській "Зорі". Не можна виключати, що в наступному сезоні Олександр вирушить у новий для себе клуб.

Нагадаємо, Олександр Караваєв перейшов у "Фенербахче" взимку цього року. У сезоні, що завершився, він зіграв лише 6 матчів за турецький клуб у всіх турнірах, відзначився 1 голом і 1 гольовою передачею.

Раніше в своїй кар'єрі 25-річний фланговий півзахисник також виступав за "Севастополь". У складі збірної України на його рахунку 4 поєдинки. Разом з цим у нинішньому році Караваєв ще жодного разу не викликався в збірну.