Шевченко напередодні гри Фінляндія - Україна: Задовільнить лише перемога

На початку тренувального збору національної збірної України перед товариським матчем з командою Мальти та грою відбіркового циклу ЧС-2018 проти Фінляндії, головний тренер команди Андрій Шевченко розповів про підготовку й поділився думками щодо майбутніх матчів, повідомляє Федерація футболу України.

Шевченко, зокрема, привітав дебютантів, які вперше отримали виклик до лав національної команди - Володимира Шепелєва з київського «Динамо» та «дніпрянина» Андрія Луніна: «Вони заслужили виклик в команду хорошою грою в своїх клубах. Радий, що хлопці приєдналися до збірної і бажаю їм гідно проявити себе в національній команді».

Відповідаючи на питання про функціональний стан «збірників» напередодні двох майбутніх матчів української збірної, керманич «синьо-жовтих» відзначив: "Усі футболісти, окрім Дениса Гармаша, будуть у повному обсязі готуватися до ігор з Мальтою та Фінляндією. За півзахисником «Динамо», який відновлюється від пошкодження, тренерський штаб спостерігатиме під час тренувального процесу, аби подивитися, як Гармаш реагуватиме на тренувальні навантаження в найближчі дні".

Читайте такожТренер збірної Фінляндії Канерва перед відбірковою грою ЧС-2018: Україні треба йти ва-банк «У нас постійно змінюється кістяк, ми виходимо з виступів гравців в клубах. Ті виконавці, які на сьогоднішній день викликані до табору збірної, краще підготовлені і зіграні. Будемо готуватися до цих двох ігор саме з нинішньою обоймою. Маліновський? Він приїхав сьогодні, у нього немає ніяких проблем, буде тренуватися і готуватися до матчів», - відповів Шевченко на питання стосовно специфіки підбору гравців до збірної.

За словами головного тренера «синьо-жовтих», на збірну України чекає важка гра з Фінляндією у Тампере. Але Шевченко впевнений, що його хлопці зроблять все, щоб здобути позитивний результат. «Позитивний результат в матчі з Фінляндією - це перемога. Непросто грати, коли закінчився сезон. Хлопці дещо втомилися, але мотивація у них велика. Кожен з хлопців має знайти сили серйозно підготуватися до цього матчу, щоб обов'язково перемогти. Також хочеться подякувати вболівальникам, що вони знаходять в собі сили в такий непростий момент приїхати до Фінляндії і підтримати команду. Постараємося все зробити, щоб їх порадувати».

Наставник національної команди пояснив вибір суперника для товариської гри перед матчем кваліфікації ЧС-2018 з фінами тим, що Мальта вміє оборонятися і тривалий час виступає одним складом. «Як спаринг-партнер ця збірна є хорошим суперником для нас в контексті підготовки до поєдинку з Фінляндією. Хочемо подивитися на низку виконавців, які до цього моменту не отримували достатньо ігрового часу в команді, перевірити тактичні перестановки в моделі гри. Подивимося, як команда відреагує на ці зміни. Відштовхуючись від гри, яку продемонструємо в матчі з Мальтою, будемо готуватися до відбіркової зустрічі з Фінляндією», - сказав Шевченко.

Вже традиційним стало питання для Шевченка про можливу натуралізацію іноземців, які б могли посилити гру збірної України. Тренер чітко висловив свою позицію з цього питання: «Натуралізацією я займатися не буду. Футболісти повинні отримати громадянство і тільки тоді вони потрапляють в сферу мого бачення їх як гравців команди. Якщо у гравців є бажання виступати за Україну, тоді будемо виходити від їх рішень».

Як повідомляв УНІАН, матч Фінляндія - Україна відбудеться 11 червня у Тампере.