Ветеран "Шахтаря" і збірної України Олександр Кучер залишає команду гірників
23:37, 31 травня 2017Футбол
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У захисника закінчився контракт з донецьким клубом.
Олександр Кучер / readfootball.com
Захисник «Шахтаря» і збірної України Олександр Кучер, у якого закінчився контракт з гірниками, залишає донецький клуб. Про це повідомила Tribuna.com.
Чи завершує 34-річний гравець кар'єру – точно невідомо.
Олександр Кучер провів у «Шахтарі» 11 останніх сезонів, зігравши 295 матчів і забивши 12 голів.
Він – 7-разовий чемпіон України, 6 разів вигравав Кубок країни і перемагав з «Шахтарем» в Кубку УЄФА.
Зазначимо, що в квітні «Шахтар» підписав контракт з центральним захисником «Чорноморця» Давитом Хочолавою.
Олександр Кучер викликаний в тренувальний табір збірної України напередодні матчів з Мальтою і Фінляндією.
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