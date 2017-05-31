Ветеран "Шахтаря" і збірної України Олександр Кучер залишає команду гірників

Захисник «Шахтаря» і збірної України Олександр Кучер, у якого закінчився контракт з гірниками, залишає донецький клуб. Про це повідомила Tribuna.com.

Чи завершує 34-річний гравець кар'єру – точно невідомо.

Олександр Кучер провів у «Шахтарі» 11 останніх сезонів, зігравши 295 матчів і забивши 12 голів.

Він – 7-разовий чемпіон України, 6 разів вигравав Кубок країни і перемагав з «Шахтарем» в Кубку УЄФА.

Зазначимо, що в квітні «Шахтар» підписав контракт з центральним захисником «Чорноморця» Давитом Хочолавою.

Олександр Кучер викликаний в тренувальний табір збірної України напередодні матчів з Мальтою і Фінляндією.