"Олександрія" відібрала очки у "Шахтаря" і стала п'ятим учасником єврокубків від України

В Олександрії відбувся матч у рамках останнього туру української Прем'єр-ліги сезону-2016/17. Місцевий клуб "Олександрія" приймав чемпіона країни - донецький "Шахтар" і здобув нічию 1:1, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

У першому таймі команди обмінялися голами. Гірники, які проводили зустріч експериментальним складом, забили на 19-й хвилині: Арабідзе увірвався в штрафний, навісив на Борячука, який без проблем замкнув передачу.

"Олександрія" не стала зволікати з відповіддю: на 23-й хвилині помилився голкіпер гірників Кудрик - він невдало вибив м'яч прямо на Старенького. Півзахисник господарів увійшов у штрафний і пробив - рикошетом від Ракицького м'яч залетів у кут.

У другому таймі обидві команди мали гольові можливості, але рахунок залишився незмінним.

Таким чином, "Олександрія" набрала 40 балів, і, враховуючи програш "Чорноморця" київському "Динамо", обійшла одеситів у турнірній таблиці.

"Олександрія" приєдналася до "Зорі" і "Олімпіка" і представлятиме Україну в Лізі Європи.