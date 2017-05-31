"Сталь" і "Ворскла" не забили голів один одному в матчі останнього туру УПЛ

У Дніпрі завершився матч останнього 32-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Сталь" з Кам'янського приймала полтавську "Ворсклу", повідомляє офіційний сайт змагань.

Мактч за 7-8 місця в підсумковій турнірній таблиці завершився нульовою нічиєю і "Ворскла" зберегла свою перевагу в 1 очко над суперником - 42 бали проти 41-го.

Гра проходила з невеликою ігровою і територіальною перевагою господарів поля, яким для того щоб обійти полтавчан у турнірній таблиці необхідна була тільки перемога. Тим не менш, зламати оборону гостей і відкрити рахунок гравцям "Сталі" так і не вдалося.

Таким чином, команди зберегли свої позиції в таблиці за підсумками туру та чемпіонату в цілому.