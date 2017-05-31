Помічник Реброва іспанський тренер Гомес покидає "Динамо"

Помічник головного тренера "Динамо" Сергія Реброва іспанець Вісенте Гомес підтвердив, що залишає свій пост.

"У мене закінчується контракт 31 травня, а нової пропозиції немає, тому мені нічого не залишається, як піти", — сказав Гомес в інтерв'ю #FootballHub.

"У "Динамо" я допомагав Реброву у всіх питаннях, які були необхідні в тренувальному процесі, аналізував як нашу гру, так і гру суперників, робив зауваження по грі — як і що потрібно робити в певних моментах, на що потрібно звернути увагу. Якщо відверто, мої методи і методи роботи Рауля були схожі", - зазначив Гомес.

"Втратили гравці мотивацію? Це краще запитати у них. Якщо "Шахтар" став чемпіоном, то це означає, що вони краще за нас. У певний момент "Динамо" не грало добре, а деякі гравці мали інший ритм, але таке трапляється в футболі. "Динамо" ще потрібно багато працювати і, можливо, ще посилюватися. Якщо ми не добилися того, що від нас чекали, то потрібно щось змінювати", - додав іспанський фахівець.

Вісенте Гомес став асистентом головного тренера "Динамо" влітку 2016 року після відходу з "Динамо" Рауля Ріанчо.

Зазначимо, що майбутнє самого Реброва в "Динамо" поки під питанням, але, як відзначав УНІАН, 1 червня на його місце, швидше за все, прийде Олександр Хацкевич.