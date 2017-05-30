Римська "Рома" оголосила, що наставник команди Спаллетті залишає клуб

Головний тренер італійської "Роми" Лучано Спаллетті покинув свою посаду, повідомляє офіційний сайт римського клубу.

58-річний тренер мав контракт до завершення поточного сезону, про продовження якого сторони не домовилися.

«Ми б хотіли засвідчити нашу щиру подяку Лучано Спаллетті за його важку роботу та значний внесок, який він зробив у розвиток команди з моменту свого повернення, - цитує президента "Роми" Джеймса Паллотту офіційний сайт римлян. - Під керівництвом Спаллетті команда набрала більше очок і забила більше голів, ніж будь-коли раніше в історії клубу. Бажаємо Лучано всього найкращого в майбутньому».

Читайте такожПісля 25 років у великому футболі легендарний Франческо Тотті провів останній матч за "Рому"Спаллетті очолив "Рому" у січні 2016 року, пропрацювавши на цій посаді півтора сезони.

У цьому розіграші Серії А римляни посіли друге місце, завдяки чому в наступному сезоні стартують з групової стадії Ліги чемпіонів.

Про прийдешнє звільнення Спаллетті з "Роми" після закінчення сезону у пресі повідомлялося і раніше. Однією з найбільш ймовірних причин такого рішення називалися його погані відносини з тіфозі, які освистали тренера на церемонії прощання з багаторічним лідером команди Франческо Тотті.

Найімовірніше, наступним місцем роботи Спаллетті стане "Інтер".