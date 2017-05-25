"Шахтар" зіграє в п'ятницю проти "Динамо" напіврезервним складом
П'ятов, Ракицький, Степаненко, Ісмаїлі і капітан "Шахтаря" Срна не зіграють проти "Динамо".
Завтра в Харкові відбудеться матч 31-го туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" — "Динамо" (початок — о 19.30).
Турнірної мотивації поєдинок не має — гірники достроково завоювали чемпіонське звання, кияни також завчасно забезпечили собі срібло.
Як повідомляє "Команда 1", наставник гірників Паулу Фонсека вирішив провести поєдинок з принциповим суперником без ряду ключових гравців.
У Харків не поїхали відразу три гравці збірної України - Андрій П'ятов, Ярослав Ракицький та Тарас Степаненко, а також легіонери - Даріо Срна і Ісмаїлі.
У Тараса Степаненка, до речі, сьогодні народився третій син, в тому числі з цим, можливо, і пов'язана його відсутність у завтрашньому матчі.
Як повідомляв УНІАН, капітан "Шахтаря" Срна пропустить гру через старі пошкодження.