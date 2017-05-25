Керівництво одеського "Чорноморця" звільнило генерального директора клубу

Як стало відомо Sport Arena, Сергій Керницький усунений з поста генерального директора одеського "Чорноморця".

Не встиг сезон завершитися, а "Чорноморець" вже зазнав великих кадрових змін. За інформацією ЗМІ, днями Керницький повністю припинив свої повноваження і зараз знаходиться в стороні від клубних справ.

Повідомляється, що функціонер був фактично звільнений зі своєї посади вищим керівництвом клубу. Причина такого рішення залишається невідомою.

За інформацією джерел з УПЛ, тимчасовим в.о. генерального директора "Чорноморця" є глава юридичного відділу клубу Федір Якимів.

Також зміни у керівництві клубу вже знаходять підтвердження і широко обговорюються у фанатському середовищі одеситів.

Сергій Керницький працював генеральним директором клубу з 2007 року. За цей час "Чорноморець" встиг вилетіти і повернутися в Прем'єр-лігу, вийти у фінал Кубка України, а також пробивався в плей-офф Ліги Європи.