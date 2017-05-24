Іспанський голкіпер Ікер Касільяс підписав попередню угоду з "Ліверпулем"

Голкіпер «Порту» і колишній воротар іспанського "Реала" Ікер Касільяс підписав попередній контракт з «Ліверпулем», повідомляє AS. Згідно з цією угодою, 36-річний страж воріт може почати свої виступи за «Червоних» вже в новому сезоні.

Пропозиція «Ліверпуля» виглядає для Касільяса, який два роки провів в "Порту", дуже привабливою, адже команді Юргена Клоппа належить грати в наступному сезоні в Лізі чемпіонів.

Касільяс може покращити свою статистику в найбільш популярному клубному турнірі Європи, в якому він провів 175 матчів.