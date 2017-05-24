Іспанський голкіпер Ікер Касільяс підписав попередню угоду з "Ліверпулем"
17:38, 24 травня 2017Футбол
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36-річний воротар у наступному сезоні може дебютувати в англійській Прем'єр-лізі.
Ікер Касільяс / futbol.co.ua
Голкіпер «Порту» і колишній воротар іспанського "Реала" Ікер Касільяс підписав попередній контракт з «Ліверпулем», повідомляє AS. Згідно з цією угодою, 36-річний страж воріт може почати свої виступи за «Червоних» вже в новому сезоні.
Пропозиція «Ліверпуля» виглядає для Касільяса, який два роки провів в "Порту", дуже привабливою, адже команді Юргена Клоппа належить грати в наступному сезоні в Лізі чемпіонів.
Касільяс може покращити свою статистику в найбільш популярному клубному турнірі Європи, в якому він провів 175 матчів.
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