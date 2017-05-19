"Динамо" на 90-річчя презентувало книгу "Золота команда"

У конференц-залі столичного стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського відбулася презентація книги «Золота команда», яка стала своєрідним подарунком «Динамо» (Київ) та вболівальникам до 90-річчя з дня заснування команди, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Це книга, яка відтворює великий період славетної історії київського «Динамо» - з 1961-го до 1990-го років. Видання книги ініціював клуб, а над її створенням працювала група відомих вітчизняних спортивних журналістів на чолі з Юрієм Корзаченком. У книзі детально змальовані видатні епохи та «золоті» сторінки клубної історії, ексклюзивні матеріали, розбавлені унікальними історичними кадрами. Усе це лягло більше ніж на чотириста сторінок книги, яка буде цікавою та стане чудовим подарунком як тим людям, хто бачив на власні очі, як створювалася ця історія, так і сучасному поколінню шанувальників футболу. У декого тридцятирічний зріз епохи, замішаний на переможних традиціях, викликає приємне відчуття ностальгії, для когось стане одкровенням, а когось надихне на нові подвиги.

Видання охоплює усі 13 чемпіонських сезонів «біло-синіх» у чемпіонатах СРСР - рекорд, який вже ніколи не буде побито. У книзі зібрано маловідомі факти, що супроводжували виступи динамівців, проведено аналіз тактичних знахідок і кадрових рішень тренерських штабів. Численні коментарі від учасників історичних подій, дані по гарячих слідах, допомагають зануритися в атмосферу 60-х, 70-х і 80-х років, а витяги з газет демонструють, наскільки по-різному часом дивилися на одні й ті ж процеси київські і московські журналісти.

Головною особливістю книги стали унікальні ілюстрації. Чимало фотографій були надані самими героями книги і тепер публікуються вперше. На сторінках книги знайшлося місце для досьє на кожного футболіста «Динамо», який ставав чемпіоном СРСР у динамівській футболці.

Під час презентації легендарні гравці «Динамо» різних поколінь - Андрій Біба, Володимир Мунтян, Леонід Буряк, Володимир Безсонов та Олексій Михайличенко - зайняли місця у президії, адже їх так само можна вважати повноправними авторами книги, саме вони разом із іншими видатними динамівцями створювали славетну історію великого клубу.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня виповнилося 90 років з дня заснування київської футбольної команди "Динамо".