На фінальний матч "Шахтар" - "Динамо" в Харкові продано 21 тисячу квитків
15:28, 17 травня 2017Футбол
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Черги біля 38-тисячної арени порівняно невеликі.
Стадіон ОСК "Металіст" у Харкові здатний вмістити більше 38 тисяч глядачів / stadiums.at.ua
На фінальний матч Кубка України "Шахтар" – "Динамо" продано 21 тисячу квитків, повідомляє Sport Arena.
При цьому біля кас ОСК "Металіст продовжують стояти люди, але черги порівняно невеликі. Крім того, невелика частина квитків була поширена в обхід кас по спортивним школам Харкова.
Місткість арени становить 38 633 людини.
Нагадаємо, зустріч відбудеться в Харкові на стадіоні «Металіст». Початок – о 21.00.
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