На фінальний матч "Шахтар" - "Динамо" в Харкові продано 21 тисячу квитків

15:28, 17 травня 2017
Футбол
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Черги біля 38-тисячної арени порівняно невеликі.

Стадіон ОСК

На фінальний матч Кубка України "Шахтар" – "Динамо" продано 21 тисячу квитків, повідомляє Sport Arena.

При цьому біля кас ОСК "Металіст продовжують стояти люди, але черги порівняно невеликі. Крім того, невелика частина квитків була поширена в обхід кас по спортивним школам Харкова.

Місткість арени становить 38 633 людини.

Нагадаємо, зустріч відбудеться в Харкові на стадіоні «Металіст». Початок – о 21.00.

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Теги: #Динамо#футбол#Харків#Шахтар#Кубок України