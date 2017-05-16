"Динамо" виграло сім з десяти попередніх кубкових фіналів у "Шахтаря"

В середу 17 травня в Харкові зіграють київське "Динамо" та донецький "Шахтар", для яких ця зустріч стане вже 11-ю у рамках кубкових фіналів починаючи з 1978 року, повідомляє УЄФА.

Фаворитом майбутнього матчу, на загальну думку, є гірники - чинні володарі трофею і новоспечені чемпіони України. Команда Паулу Фонсеки чудово проводить сезон, в ході якого двічі обіграла "Динамо", нехай і з мінімальною перевагою в рахунку (4:3 і 1:0). У свою чергу біло-сині вміють грати фінали - під керівництвом Сергія Реброва вони брали верх над "Шахтарем" у 2014 і 2015 роках.

Статистика поки на стороні киян, які виграли у суперника сім з десяти попередніх вирішальних поєдинків - обидва фіналу Кубка СРСР і п'ять матчів за український трофей. При тому що у фіналах Кубка України частіше виявлявся "Шахтар", обернувший на свою користь 10 з 16 таких спроб.

Реалізація "Динамо" поки що значно вище - 11 з 14, однак з 2011 року кубковим бійцем номер один є все ж не вони, а донеччани, які за шість минулих років відсвяткували чотири перемоги.

Читайте також"Шахтар" готується до фінального матчу Кубка з "Динамо" без серйозних втратУ разі успіху на полі стадіону "Металіст", донецька команда зробить шостий "золотий дубль". "Динамо" з 1966 року накопичило їх удвічі більше. В радянські часи протистояння, подібного до нинішнього, між "Динамо" і "Шахтарем" не спостерігалося. Кияни 13 разів ставали чемпіонами, встановивши вічний рекорд СРСР.

Зрозуміло, кияни володіли Кубком СРСР частіше - дев'ять разів, у тому числі і після перемог у фінальних матчах над гірниками. І якщо в 1978 році "Динамо", заволодівши почесним трофеєм, двічі поступилося "Шахтарю" в чемпіонаті, то тріумф 1985-го став для " біло-синіх прологом до виграшу Кубка володарів кубків-1986. Донеччани відповіли в 2009-му не тільки взяттям Кубка УЄФА, але і півфінальною єврокубковою перемогою над столичним грандом, а також серією з п'яти поспіль чемпіонських титулів з 2010 по 2014 рік.

Достроково завоювавши золото в сезоні 2016/17, "Шахтар" вибив "десятку" і зазначив своєрідний ювілей. Що залишається "Динамо"? Кістьми лягати в харківському фіналі, перемога в якому може стати втішним призом для 15-кратних чемпіонів України.

В очних фіналах більше п'яти м'ячів команди один одному поки не забивали, і лише двічі перевага однієї зі сторін вимірювалося більш ніж в один гол - в 2008 і 2011 роках донеччани перемагали з рахунком 2:0. При цьому двічі команди грали додатковий час, і тільки раз пробивали серію 11-метрових - в 2015-му успіх супроводжував "Динамо". Що ще важливо, в семи випадках з дев'яти команда, яка відкривала у фіналі рахунок, святкувала в підсумку перемогу.