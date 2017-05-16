На фіналі Кубка України "Шахтар" - "Динамо" очікують аншлаг

На фінальному поєдинку Кубка України з футболу між "Шахтарем" та "Динамо" очікується аншлаг. Про це повідомив заступник голови Харківської обласної адміністрації Анатолій Бабічев, чиї слова передає телеканал "Футбол".

«Зараз триває напружена робота по забезпеченню безпеки матчу. Ми посилили заходи, які допоможуть нормально провести фінал Кубка України. Охороняти порядок буде і патрульна поліція, і звичайні поліцейські наряди.

Нам потрібно підготувати паркувальні місця, вільний під'їзд до стадіону. Ми посилимо контроль за подіями в харківському метро, в міському транспорті. Особливу увагу приділимо фанатам обох команд.

Очікується, що на стадіоні «Металіст» буде аншлаг. Ми знаємо, що в Харків їдуть вболівальники з усіх регіонів України, тому нам доведеться застосувати ті ж заходи безпеки не тільки в місті, але і в області», – сказав Анатолій Бабічев.

Місткість стадіону «Металіст» становить 38 633 людини.

Фінальний матч Кубка України «Шахтар» - «Динамо» відбудеться 17 травня, початок - о 21.00.